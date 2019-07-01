Единая цена на УЗИ для домашних питомцев будет действовать в 22 ветклиниках Москвы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/, Комплексное обследование внутренних органов домашнего животного можно будет провести в 22 столичных ветклиниках с 1 июля по 31 августа по единой цене. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Комплексная УЗИ-диагностика безопасна и безболезненна для животного. Она занимает около 40 минут и позволяет системно исследовать внутренние органы, выявить заболевания почек, печени, желудочно-кишечного тракта, которые на ранних стадиях могут протекать бессимптомно", - сообщил порталу председатель комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

Уточняется, что такое обследование включает диагностику органов пищеварительной, кровеносной, дыхательной, выделительной и половой систем и будет стоить 944 рубля. Вне акции в эту стоимость входит исследование только одной системы.

На УЗИ-диагностику можно предварительно записаться на портале мэра Москвы. Услуга онлайн-записи в ветклиники стала доступна для владельцев кошек и собак с декабря прошлого года. С апреля этого года записать онлайн к ветеринарному врачу можно любых животных.