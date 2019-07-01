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Москвичам планируют открыть доступ к электронным медицинским картам

Ранее в столице заработал сервис по предоставлению результатов анализов по электронной почте

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Москвы намерены внедрить в городе новые цифровые сервисы в сфере здравоохранения, среди которых доступ к электронной медицинской карте и создание плана вакцинации детей. Об этом сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

"В планах открыть пациентам доступ к электронной медицинской карте. Тогда все сведения о собственном здоровье, включая результаты проведенных исследований и рекомендации врачей, будут всегда у вас под рукой. Более того, пациенты смогут сами подгружать в электронную карту через личный кабинет на портале mos.ru некоторые сведения, например, результаты измерения артериального давления или данные с носимых устройств", - написал он.

Градоначальник отметил, что власти Москвы также внедряют в городских стационарах Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), куда врачи больниц начнут постепенно загружать выписные эпикризы. Таким образом, информация о стационарном лечении пациентов станет доступна врачам амбулаторного звена, а специальные программы подскажут, каких пациентов после выписки из больницы следует взять под наблюдение и пригласить в поликлинику для дальнейшего лечения и реабилитации.

Собянин добавил, что в городе завершается оцифровка карт детских профилактических прививок. Благодаря этому появится еще один новый сервис, который позволит создавать индивидуальные планы вакцинации и информировать родителей о том, что пора сделать ту или иную прививку.

Ранее сообщалось, что в Москве в июне заработал сервис по предоставлению результатов анализов, сданных в городских поликлиниках, по электронной почте. Собянин отметил, что услуга оказалась востребованной среди населения, за несколько недель на получение анализов подписались 44 тыс. москвичей, по почте отправлено более 35 тыс. результатов.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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