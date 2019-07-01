Москвичам планируют открыть доступ к электронным медицинским картам

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Москвы намерены внедрить в городе новые цифровые сервисы в сфере здравоохранения, среди которых доступ к электронной медицинской карте и создание плана вакцинации детей. Об этом сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

"В планах открыть пациентам доступ к электронной медицинской карте. Тогда все сведения о собственном здоровье, включая результаты проведенных исследований и рекомендации врачей, будут всегда у вас под рукой. Более того, пациенты смогут сами подгружать в электронную карту через личный кабинет на портале mos.ru некоторые сведения, например, результаты измерения артериального давления или данные с носимых устройств", - написал он.

Градоначальник отметил, что власти Москвы также внедряют в городских стационарах Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), куда врачи больниц начнут постепенно загружать выписные эпикризы. Таким образом, информация о стационарном лечении пациентов станет доступна врачам амбулаторного звена, а специальные программы подскажут, каких пациентов после выписки из больницы следует взять под наблюдение и пригласить в поликлинику для дальнейшего лечения и реабилитации.

Собянин добавил, что в городе завершается оцифровка карт детских профилактических прививок. Благодаря этому появится еще один новый сервис, который позволит создавать индивидуальные планы вакцинации и информировать родителей о том, что пора сделать ту или иную прививку.

Ранее сообщалось, что в Москве в июне заработал сервис по предоставлению результатов анализов, сданных в городских поликлиниках, по электронной почте. Собянин отметил, что услуга оказалась востребованной среди населения, за несколько недель на получение анализов подписались 44 тыс. москвичей, по почте отправлено более 35 тыс. результатов.