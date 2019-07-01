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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется теплая погода

По прогнозам синоптиков, более теплая погода ожидается со второй декады июля
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Первая неделя июля в Москве будет прохладной и дождливой, однако со второй декады месяца в столицу вернется летнее тепло. Об этом ТАСС в понедельник сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Первая декада будет холодной, более-менее заметные изменения и более теплую погоду мы ожидаем со второй декады июля", - сказал он.

По его словам, 1 и 2 июля температура будет в диапазоне 22-25 градусов, а затем она понизится примерно на 4 градуса. 3 июля температурный фон составит 18-20 градусов, а до конца недели прогнозируется 17-19 градусов, что ниже нормы на 2-3 градуса. В первой декаде месяца в Москве также возможны кратковременные дожди, однако сильных ливней не ожидается, добавил он.

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