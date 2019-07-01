Турпоток в Москве вырос вдвое за последние 10 лет

ЗАГРЕБ, 1 июля. /ТАСС/. Туристический поток в Москве вырос в два раза за последние 10 лет благодаря благоустройству общественных пространств и их трансформации в центры культурной жизни города. Об этом в понедельник сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин на конференции в рамках проходящих в Загребе Дней Москвы.

"Ежегодно в Москва проходит огромное количество фестивалей и ярмарок, в общей сложности ими охвачено 240 дней в году. Это фестиваль "Путешествие в Рождество", "Цветочный джем", "Московские Сезоны", фестивали фейерверков - все это позволило сделать город крайне привлекательным для туристов. Менее чем за 10 лет у нас удвоился туристический поток, в прошлом году Москву посетило более 23 млн человек", - сказал он.

По его словам, за последние годы Москва укрепила позиций в международных рейтингах. В прошлом году российская столица, по данным издания CNN, вошла в десятку самых привлекательных городов для туризма среди иностранцев.

С 28 июня по 2 июля в Загребе проходят дни Москвы. В рамках деловой программы запланировано проведение деловой конференции по сотрудничеству. Мероприятие продолжат круглые столы, посвященные теме туризма, образования, инфраструктуры умных городов.