Власти Москвы анонсировали строительство 30 новых музеев и театров в ближайшие годы

ЗАГРЕБ, 1 июля. /ТАСС/. Более 50 спортивных объектов, а также около 30 новых музеев и театров, будет построено в ближайшие годы. Об этом в понедельник сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин на конференции в рамках проходящих в Загребе Дней Москвы.

"Правительство будет продолжать инвестировать серьезные средства в развитие социальной среды. Это десятки новых детских садов, школ, лечебных заведений. И несмотря на то, что Москва является одним из чемпионов в мире по количеству театров и музеев, мы планируем в ближайшее несколько лет ввести еще около 30 музеев и театров и более 50 спортивных спортивных сооружений", - сказал он.

Как уточняется на сайте столичной мэрии, за последние восемь лет москвичи стали чаще бывать в музеях. В связи с растущей популярностью увеличивается и количество выставочных площадок. Сегодня в столице работают более 450 музеев, площадь выставочных площадей составляет 1,3 млн кв. м. По данным министра культуры РФ Владимира Мединского, посещаемость российских музеев за период с 2012 по 2018 год увеличилась на 60%: в 2012 году их посетили 80 млн человек, а в 2018 - 130 млн человек.

С 28 июня по 2 июля в Загребе проходят дни Москвы. В рамках деловой программы запланировано проведение деловой конференции по сотрудничеству. Мероприятие продолжат круглые столы, посвященные теме туризма, образования, инфраструктуры умных городов.