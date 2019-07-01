Порядка $60 млрд инвестировали в образование и здравоохранение Москвы за шесть лет

ЗАГРЕБ, 1 июля. /ТАСС/. Около $60 млрд в сумме составили инвестиции в системы образования и здравоохранения Москвы за последние шесть лет, что позволило сделать российскую столицу по оказанию соцуслуг одним из ведущих мегаполисов мира. Об этом в понедельник сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин на конференции в рамках проходящих в Загребе Дней Москвы.

"Москва - один из самых социально ответственных городов мира. За шесть лет только в московскую систему образования было инвестировано около $30 млрд. Были реконструированы практически все школы, оборудование оснащено самыми современными информационными технологиями. Аналогичные средства были инвестированы в здравоохранение, что позволило поднять качество медицинских услуг, повысить уровень продолжительности жизни до 78-80 лет", - сказал он.

По словам Черемина, улучшение показателей успеваемости школьников говорит о том, что Москва относится к группе городов с передовым образованием. Качество московской системы образования на мировом уровне отмечают и многие международные экспертные организации. По уровню читательской и математической грамотности среди учеников столица входит в шесть лучших образовательных систем мира.

Кроме того, в столичном Сколкове продолжается строительство крупнейшего международного медицинского кластера, в ближайшие годы там заработают несколько филиалов зарубежных клиник: госпиталь "Бундан" Сеульского национального университета, второй терапевтический корпус израильской клиники "Хадасса" и центр французской медицины. Ведутся переговоры об открытии медкорпусов клиник Италии, Германии, США.

С 28 июня по 2 июля в Загребе проходят дни Москвы. В рамках деловой программы запланировано проведение деловой конференции по сотрудничеству. Мероприятие продолжат круглые столы, посвященные теме туризма, образования, инфраструктуре умных городов.