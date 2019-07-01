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Площадь Академика Доллежаля и прилегающие улицы благоустроят в Москве до конца лета

В ходе благоустройства часть тротуаров расширят, увеличат количество парковочных мест и установят девять новых автобусных павильонов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в течение двух месяцев завершить комплексное благоустройство на площади Академика Доллежаля в центре города, а также на прилегающих к ней улицах - Верхней Красносельской, Лобачика, Малой Красносельской, а также в 5 и 6-м Красносельских переулках. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Алексей Ересько.

"Здесь есть и небольшой микрорайон с жителями, и промышленные предприятия, и плотный транзитный хаб. Чтобы реализовать, казалось бы, простой проект, пришлось учесть все интересы: чтобы и двигаться было удобно, и жить комфортно, и привести в порядок площадь перед институтом [Научно-исследовательским и конструкторским институтом энерготехники имени Н. А. Доллежаля] <...> Работы идут активно, сейчас трудоемкий этап - все кабельные линии убираются в землю. Все работы будут завершены к концу лета", - сказал он.

Ересько уточнил, что в ходе благоустройства часть тротуаров будет расширена, почти на 30% планируется увеличить количество парковочных мест, также будет благоустроен сквер с детской площадкой, приведена в порядок площадь у института, установлено девять новых автобусных павильонов.

Ересько добавил, что всего в этом году в рамках первого этапа программы обеспечения транспортной доступности объектов промышленности в столице планируется благоустроить территории у 31 предприятия.

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