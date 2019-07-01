В Москве остановлен незаконный ремонт в здании издательства "Художественная литература"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Жители Москвы помогли остановить незаконные ремонтные работы в здании издательства "Художественная литература" на Новой Басманной улице, сообщила в понедельник пресс-служба департамента культурного наследия города. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

"Благодаря бдительности горожан нам стало известно о том, что правообладатель решил самовольно провести ремонт. На момент осмотра велись такие работы, как расчистка и подготовка стен и потолков под чистовую отделку, монтаж инженерных сетей, в помещениях складировались строительные материалы и мусор. Подобная деятельность является серьезным нарушением, поэтому собственника ждет административная ответственность", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Алексея Емельянова.

Горожане направили в департамент обращение о проведении ремонтных работ в здании, известном как дом, в котором после возвращения из ссылки жил декабрист Федор Вишневский. Сотрудники Мосгорнаследия осмотрели объект и подтвердили факт несогласованных работ на первом этаже.

Подчеркивается, что благодаря быстрому реагированию удалось предотвратить возможный ущерб от незаконного ремонта. Будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Здание впервые упоминается в архивах 1839 года, тогда оно имело два этажа, к которым в 1960-е годы надстроили еще три. Сначала здесь проживал декабрист Вишневский, после 1917 года разместились детский сад и школа имени Карла Маркса, а затем издательство "Художественная литература", которое находится в здании по сей день.