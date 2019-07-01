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Снаряд времен войны обнаружен на стройке на севере Москвы

Ожидается прибытие саперов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Снаряд, предположительно времен Великой Отечественной войны, обнаружен на стройке на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Около дома 58 по Ленинградскому шоссе на территории стройки был обнаружен снаряд, предположительно времен Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.

Место опасной находки оцеплено, к нему прибыли пожарные и спасатели. Ожидается прибытие саперов, которые обследуют опасную находку и вывезут на полигон для уничтожения.

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