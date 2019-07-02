Переменная облачность с температурой до 24 градусов тепла ожидается в Москве

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Теплая погода, переменная облачность и местами кратковременный дождь ожидаются во вторник в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 22-24 градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 12 градусов.

Ветер западный 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 738 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс 9 градусов.