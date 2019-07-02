Москвоведы расскажут горожанам факты о районах столицы на бесплатных лекциях с 3 июля

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Музей Москвы запускает новый сезон проекта "Уличный лекторий. Местная история" 3 июля, в рамках которого горожане смогут посетить бесплатные лекции об истории районов столицы, а также впервые вместе с искусствоведами изучить собранные материалы в лабораториях городских исследований. Экспонаты пополнят коллекцию музея, сообщается во вторник на столичном портале мэра и правительства.

"Музей Москвы открывает новый сезон проекта "Уличный лекторий 3 июля. Местная история". Этим летом исследователи отправятся в районы Дорогомилово, Соколиная Гора, Щукино, Нижегородский, Лефортово и Фили-Давыдково. В этом году в каждом районе впервые откроются экспериментальные лаборатории городских исследований. Поработать там смогут все желающие. Собранные за сезон материалы войдут в ежегодное издание проекта и пополнят коллекцию Музея Москвы", - говорится в сообщении.

Впервые программа "Уличный лекторий. Местная история" прошла летом 2017 года. Тогда слушатели перемещались по городским дворам, где известные московские историки и краеведы рассказывали об истории районов столицы.