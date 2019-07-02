Стикеры для отпугивания птиц появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Наклейки с силуэтами орлов разместили на стеклах вестибюлей 21 станции столичной подземки. Стикеры будут отпугивать голубей, воробьев и синиц, которые не замечают витражных окон и разбиваются о них, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"На стеклах вестибюлей московского метрополитена появились наклейки в виде силуэтов хищных птиц - орлов. Наклейки уже разместили на стеклах вестибюлей 21 станции. Это поможет отпугнуть голубей, воробьев, синиц и других небольших птиц, которые в природе часто становятся добычей хищников. Птицы часто не замечают прозрачные витражные окна вестибюлей, разбиваются о стекло и погибают", - говорится в сообщении.

Всего на окнах появились более 290 стикеров. В каждом вестибюле можно увидеть от четырех до 36 силуэтов хищников в зависимости от площади остекления.