Более 100 мероприятий подготовили культурные центры Москвы ко Дню семьи, любви и верности

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Столичные культурные центры подготовили 112 мероприятий ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Об этом сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"Специальную программу ко Дню семьи, любви и верности подготовили в 73 культурных центрах, подведомственных столичному департаменту культуры. Большая часть из 112 мероприятий будет проходить с 3 по 8 июля - праздничные концерты, спектакли, танцевальные программы, конкурсы и мастер-классы для всей семьи. Их организуют в самих культурных центрах, а также на площадках в парках, скверах и во дворах", - говорится в сообщении.

Гости центра культуры и искусства "Меридиан" (Профсоюзная улица, дом 61) 4 июля побывают на летнем балу, где смогут посмотреть выступления, посвященные историческим бальным танцам, и потанцевать под известные советские мелодии. На летней эстраде на площадке "Крыловский дворик" на Судостроительной улице 6 июля состоится концерт студентов кафедры вокального искусства Московского гуманитарного университета, которые исполнят романсы о любви и арии из опер Петра Чайковского, Михаила Глинки, Эдварда Грига, Гленна Миллера, Роя Орбисона и других композиторов.

На других площадках гостям будут предложены мастер-классы и театральные представления. Все мероприятия бесплатные, на некоторые из них необходима предварительная регистрация.