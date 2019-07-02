Около 400 волонтеров будут работать на форуме "Мой район" в Москве

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Москвы провели подготовку волонтеров для работы на открытом форуме "Мой район". Всего будет задействовано 387 человек, сообщила во вторник на пресс-конференции председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"Мосволонтер" обеспечивает всю волонтерскую программу форума. Наши волонтеры уже прошли обучение. Всего на форуме будет задействовано 387 волонтеров, это и молодые ребята, и "серебряные волонтеры", мы рады что они имеют такую возможность - быть сопричастными в организации этого события", - сказала она.

Открытый форум "Мой район" пройдет в Гостином дворе в Москве с 4 по 6 июля. В его программе свыше 30 кинопоказов, мастер-классов и концертов. Также на форуме состоятся дискуссии, встречи с известными людьми, экскурсии, обсуждение досуговых программ городских парков и многое другое.