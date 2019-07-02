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Порядка 25 мостов планируется построить в Москве

Программа по строительству мостов также предполагает благоустройство набережных

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Строительство порядка 25 мостов запланировано и проектируется в Москве, общая стоимость объектов составляет около 30 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"На сегодняшний день в городе у нас действующих мостов 35, всего в градостроительных планах по проектированию мы еще порядка 24 мостов видим <…> По тем мостам, что мы сейчас проектируем и строим, стоимость порядка 30 млрд рублей", - сказал Хуснуллин.

Заммэра отметил, что программа по строительству мостов также отразится на благоустройстве набережных. По возможности при проектировании мостов предусматриваются велосипедные и пешеходные дорожки.

"Когда мы принимаем решение, где строить мост, это зависит, в первую очередь, от необходимости - насколько тот или иной район не имеет связанности <…> Мы смотрим, чтобы мост соединял не только автомобильные магистрали, но и рельсовые дороги, чтобы мы могли осуществить подвоз пассажиров к рельсовому транспорту", - уточнил Хуснуллин.

Он также отметил, что при проектировании мостов учитывается наличие свободных территорий в городе.

"Когда я говорю мосты - это, конечно, основные мосты через Москву-реку. Есть небольшие мосты через Яузу, Сходню, мы их тоже считаем", - пояснил заммэра. 

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