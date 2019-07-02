Срок действия парковочных разрешений для многодетных семей в Москве увеличили в три раза

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Срок действия парковочных разрешений для многодетных семей в Москве увеличен в три раза - с одного года до трех лет. Об этом сообщается в материалах пресс-службы столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства.

"Президиум правительства Москвы принял постановление "О внесении изменений в правовые акты города Москвы". Постановление вносит ряд важных изменений, упрощающих порядок выдачи парковочных разрешений в городе Москве. Для многодетных семей - срок действия парковочного разрешения увеличен с одного года до трех лет. Теперь документ нужно будет переоформлять не каждый год, а лишь раз в три года", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что в Москве сегодня проживают 147 тыс. многодетных семей, 75,5 тыс. многодетных родителей получили парковочное разрешение, из которых каждый третий пользуется им ежедневно.

Кроме того, теперь резиденты - собственники или наниматели по договору социального найма жилых помещений - смогут подтвердить свое согласие на оформление парковочного разрешения удаленно через Портал госуслуг. Теперь они избавлены от необходимости ходить в центры госуслуг "Мои документы" или заверять согласие у нотариуса.

Наконец, для многодетных семей и резидентов вводится дополнительное информирование о приостановлении действия парковочного разрешения (в связи с неоплаченными штрафами или истечением срока действия разрешения) через "личный кабинет" на Портале госуслуг, а также с помощью смс, электронной почты и через приложение "Парковки Москвы".

Заявки на выдачу парковочных разрешений по новому порядку с учетом вышеуказанных изменений - начнут принимать с 12 июля 2019 года.