Гроза с дождем ожидаются в Москве во вторник вечером

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды, ожидаются гроза с дождем и сильный ветер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 20:00 мск местами в Москве ожидаются гроза с дождем, усиление ветра с порывами 12-17 м/с", - отметили в ведомстве.

Столичные спасатели рекомендуют автовладельцам значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию. "Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить", - советуют в МЧС. Рекомендуется также не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам на улицах советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.