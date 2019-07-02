Судоходство на поврежденном участке Канала им. Москвы планируют восстановить в августе

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Судоходство на участке между шлюзами №7 и 8 Канала им. Москвы планируют возобновить примерно в середине августа, когда будет устранена новая течь, обнаруженная в июне. Об этом во вторник сообщил руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.

10 января 2019 года из-за прорыва дамбы в этом месте затопило автомобильный тоннель в столичном районе Тушино. Участок осушили, вода перестала поступать в тоннель, и к вечеру того же дня движение автомобилей по основному ходу восстановили. Ремонт дамбы канала рассчитывали завершить в июне этого года, а судоходство запустить примерно 10 июня. Однако, когда участок после ремонта начали наполнять, в дамбе обнаружилась новая течь.

"Для восстановления потребуется максимум три недели, - 21 день, плюс наполнение. Если в прошлый раз программу наполнения [участка] мы выполнили за девять дней, то в этот раз не будем спешить. Получается, 21 день плюс 17, - 38 дней, середина августа", - процитировали Елянюшкина в пресс-службе организации.

По словам главы учреждения, в этот раз протечка обнаружилась с другой стороны дамбы, и она связана скорее всего с износом конструкции.

Елянюшкин допустил, что судоходство могут не возобновить на этом участке в 2019 году, если это будет представлять угрозу для людей.