"Веранды здоровья" открылись в девяти московских парках

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Лекции о здоровом образе жизни, спортивные мастер-классы и уроки фитнеса пройдут для москвичей на "верандах здоровья", созданных в столичных парках. Об этом сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"В рамках программы "Здоровая Москва" рядом с медицинскими павильонами в парках открылись веранды здоровья. Здесь москвичей ждут лекции, посвященные здоровому образу жизни, а также мастер-классы по активным видам спорта и другие мероприятия. Сейчас они работают уже в девяти зонах отдыха. До 10 июля их откроют еще в четырех районах города", - говорится в сообщении.

Отмечаемся, что проект по созданию таких веранд был запущен в Москве на прошлой неделе, за это время площадки посетили более 2,5 тыс. человек. Веранды открылись рядом с павильонами "Здоровая Москва" в ландшафтном парке "Митино", в парках "Садовники", "Печатники", в Лианозовском парке, в парке Олимпийской деревни и ряде других. До 10 июля площадки заработают в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино", в парке "Ангарские пруды", в зоне отдыха "Площадь Юности" в Зеленограде и в Гончаровском парке. Лекции и занятия будут проводить тренеры и эксперты городских студий, спортивных клубов, танцевальных школ.

В частности, в зоне отдыха "Мещерское" 5 июля на веранде пройдет занятие по йоге, а в пятницу, субботу и воскресенье вечером можно будет послушать лекции, посвященные развитию походки, здоровью позвоночника и суставов и ароматерапии. В парке "Садовники" в пятницу состоится урок ушу, а на выходных пройдут тренировки по кроссфиту.

Летом на верандах всем желающим будут преподавать латиноамериканские и восточные танцы, также жителей обучат боевым искусствам и различным техникам гимнастики. Помимо этого на площадках в любое время можно поиграть в бадминтон, настольный теннис и фрисби. Администраторы выдадут спортинвентарь бесплатно, без залогов и расписок.