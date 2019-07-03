Советские фильмы бесплатно покажут во дворах домов с необычной планировкой в Москве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Старые отечественные фильмы бесплатно покажут во дворах необычных домов Москвы в рамках программы "Кино глазами инженера". Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"Кинозалами для показов будут служить знаковые архитектурные сооружения, например, красные дома на улице Строителей, кольцевой дом на улице Довженко и Чазовский дом на Осенней улице с необычной планировкой. Места для показов выбраны не случайно. Здания, рядом с которыми покажут киноленты, построены в те же годы, когда и происходит действие в фильмах. Так зрители смогут почувствовать атмосферу эпохи, о которой идет речь в лентах", - приводятся в публикации слова генерального директора сети "Москино" Светланы Максимченко.

Программа "Кино глазами инженера" пройдет в столице с 13 июля и до 7 сентября. Москвичам покажут на старинном кинопроекторе фильмы, снятые на 35-миллиметровую пленку. Перед началом сеансов лекторы будут рассказывать зрителям о московской архитектуре и влиянии ее стилей на быт горожан. Вход бесплатный, но необходима предварительная запись на сайте сети кинотеатров "Москино", которая совместно с экскурсионным бюро "Москва глазами инженера" организует показы.