Гости форума "Мой район" в Москве смогут сдать нормы ГТО

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Посетители форума "Мой район", который пройдет в Гостином Дворе в Москве с 4 по 6 июля, смогут сдать нормативы ГТО и узнать спортивные предрасположенности своих детей. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"[На форуме] будет открыт стенд департамента спорта Москвы, где посетители смогут сдать нормативы ГТО и получить памятную медаль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также дети смогут пройти на площадке тестирование, в ходе которого сотрудники Москомспорта выявят и расскажут родителям, к занятию каким видом спорта у ребенка есть предрасположенность.

Открытый форум "Мой район" пройдет в Гостином Дворе в Москве с 4 по 6 июля. В его программе свыше 30 кинопоказов, мастер-классов и концертов. Также на форуме состоятся встречи с известными людьми, экскурсии, лекции, обсуждение досуговых программ городских парков и многое другое.