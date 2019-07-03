В Москве сократят сроки регистрации недвижимости для пар, заключивших брак с 8 по 13 июля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Пары, расписавшиеся с 8 по 13 июля в Москве, смогут зарегистрировать недвижимость в сокращенные сроки. Соответствующую акцию в честь Дня семьи, любви и верности проведут центры госуслуг "Мои документы" и управление ЗАГС Москвы совместно с Росреестром, сообщила в среду пресс-служба столичных центров госуслуг.

"Зарегистрировав брак в период с 8 по 13 июля во всех отделах ЗАГС, дворцах бракосочетания и на новых городских площадках молодые семьи смогут получить услугу по оформлению прав собственности на объекты недвижимости в центрах госуслуг "Мои Документы" в сокращенные сроки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что воспользоваться предложением можно будет с 9 июля по 8 декабря 2019 года. Сроки предоставления услуги по оформлению прав собственности на объекты недвижимости для участников праздничной акции будут сокращены на два дня. Таким образом, оформление кадастрового учета объектов недвижимости составит пять рабочих дней, регистрация прав собственности - семь рабочих дней, получение обеих услуг "одним пакетом" - десять рабочих дней. Получить услугу можно будет в любом многофункциональном центре без привязки к месту регистрации.