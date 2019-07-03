Реставрация дома братьев Фонвизиных началась в Москве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Реставрационные работы, начавшиеся в доме братьев Фонвизиных на Рождественском бульваре в Москве, планируют завершить в ноябре 2019 года. В здании, в котором проходили совещания декабристов и которое является объектом культурного наследия федерального значения, приведут в порядок все фасады, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

"Городская усадьба, к которой относится дом братьев Фонвизиных, сформировалась в XVIII веке при княжне Голицыной. На протяжении существования усадьбы ее владельцы неоднократно менялись. Одним из самых ярких периодов стали годы, связанные с деятельностью декабристов: одно время здесь жили Иван Якушкин и Павел Граббе, а в 1820-е годы тут же арестовали Ивана Фонвизина. Начавшаяся сейчас реставрация фасадов этого уникального памятника пройдет под контролем нашего департамента, работы планируется завершить до конца ноября текущего года", - приводятся в сообщении слова главы департамента Алексея Емельянова.

В пресс-службе отметили, что в ходе реставрации рабочие приведут в порядок штукатурный слой, покрасят фасады в исторический голубой цвет, снимут с них кондиционеры и поменяют пластиковые окна на деревянные для возвращения исторического облика здания. Также реставрационные работы коснутся дубовых дверей и цокольного этажа дома.

Уточняется, что специалисты с повышенным вниманием займутся архитектурно-лепным декором. Предполагается, что все утраченные элементы будут воссозданы, а сохранившиеся - отреставрированы.

В пресс-службе напомнили, что до 1837 года владение принадлежало семье подполковника А. И. Фонвизина. Каменный усадебный комплекс был возведен в 1810-1816 годах и впоследствии реконструирован в 1866-1869 годах под руководством жены подполковника Н. Ф. фон Мекк. В конце XIX века усадьба принадлежала фабрикантам Ушаковым, а до 1917 года владение находилось в собственности Государственного Дворянского земельного банка. После революции помещения заняли различные административные учреждения.