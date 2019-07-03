Архсовет Москвы отклонил концепцию жилого комплекса на Новоданиловской набережной

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Архсовет Москвы в среду отправил на доработку архитектурную концепцию жилого комплекса из трех 24-этажных башен на Новоданиловской набережной неподалеку от офисного центра "Даниловская мануфактура". Как сообщил журналистам главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, одной из главных претензий совета стала доминирующая жилая функция территории.

"Мы этот проект отклоним и, надеюсь, увидим другого уровня проработку <...> Проект планировки, утвержденный на этот участок, [предполагает] общественную функцию, она допускает гостиничную функцию, которую заказчики любят превращать в апартаменты, а потом трактовать это вообще как жилье, потому что апартаменты у нас никак внятно не описываются <...> Мы всячески с этим боремся, это неправильное явление. Если функция участка общественная, она должна быть с явно выраженной общественной составляющей, а мы сейчас этого не увидели в проекте <...>, это точно не должен быть просто откровенно жилой комплекс", - сказал Кузнецов.

По его словам, сомнения Архсовета Москвы также вызывала излишняя высотность проекта и предложенная архитектура фасадов.

Заказчиком разработки концепции выступила компания "Специализированный застройщик "ДМ Апартментс", автором - "Архитектурный диалог с мегаполисом". Согласно презентации к проекту, комплекс представлен как многофункциональный и представляет собой три 24-этажных башни, облицованные кирпичом, с апартаментами, подземным паркингом, коммерческими площадями и дворовыми пространствами. Площадь всего участка составляет около 16 тыс. кв. м. Сейчас эта территория пустует, часть места используется под парковку и отдельные склады.