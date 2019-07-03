Мультимедийные проекты представят в московском Манеже на урбанистическом форуме

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут увидеть цифровые макеты высотной застройки "Большой Сити", парка "Остров мечты" и стадиона "Лужники" на мультимедийной выставке "Москва. Город меняется для вас" в ЦВЗ "Манеж". Экспозиция пройдет в рамках Московского урбанистического форума - 2019 (МУФ), сообщил журналистам в среду руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

"В этом году Московский урбанистический форум будет представлен на трех выставочных площадках. Отдельно выставка крупных проектов, меняющих город, улучшающих качество городской среды, пройдет в Манеже с 4 по 14 июля. Выставка имеет символическое название "Москва. Город меняется для вас". Безусловно, мы покажем в виде макетов крупные наши кластеры, такие как Лужники, "Большой Сити", "Остров мечты", Колесо обозрения на ВДНХ, СК "Олимпийский" и гостиница в "Зарядье", - сказал он.

Московский урбанистический форум - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он пройдет с 4 по 7 июля в столичном парке "Зарядье".