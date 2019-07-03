Около 75 тыс. самозанятых зарегистрировались в налоговой службе в Москве с начала года

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Около 75 тыс. самозанятых граждан в Москве уведомили налоговые органы о свей деятельности за полгода действия в России эксперимента по их регистрации, сообщила в среду пресс-служба комплекса экономической политики Москвы.

"В Москве за шесть месяцев 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировались около 75 тыс. человек <...> Можно говорить об успешности введения в Москве нового налогового режима, значительно упростившего работу самозанятых граждан", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Налоговый режим для самозанятых начал действовать в тестовом режиме с 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.