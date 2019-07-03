Участок Филевской линии метро Москвы будет закрыт на реконструкцию в выходные

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Отрезок Филевской линии московского метро от станции "Киевская" до станции "Кунцевская" будет закрыт для проведения работ по реконструкции 6 и 7 июля. Об этом сообщила в среду пресс-служба Московского метрополитена.

"Станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" будут закрыты для пассажиров в выходные дни. Станция "Киевская" Филевской линии будет открыта. До нее можно будет добраться от станции "Международная" или "Александровский сад", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. "Кунцевская" будет работать только для проезда по синей ветке метро", - отмечается в сообщении.

На участке будут заменены более 400 шпал, установлены новые кронштейны контактного рельса. Также будет проведена выправка в плане и профиле на 2,4 км пути и приведены в порядок зеленые насаждения и откосы.

В пресс-службе также сообщили, что на время закрытия между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные маршруты. Автобусы КМ1 будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 свяжет станции "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с пяти утра до двух часов ночи.

В сообщении уточняется, что закрытые станции возобновят работу в обычном режиме в понедельник, 8 июля, в 05:30 мск.