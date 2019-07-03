МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Более 20 художественных надгробий отреставрировали в Донском монастыре в Москве, вернув им исторический облик. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

"Реставрация художественных надгробий - всегда сложная и кропотливая работа. Зачастую, чтобы вернуть памятникам исторический облик, их приходится предварительно демонтировать. Другая трудность - небольшое пространство вокруг надгробий, из-за которого мастерам иногда непросто добраться до нужных элементов. Сейчас мы приняли итог реставрации целых 23 надгробий Донского некрополя. До начала работ все они были в неудовлетворительном состоянии", - сказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, чьи слова привела пресс-служба.

Он отметил, что специалисты вернули многим надгробиям утраченные детали: кресты, барельефы. Все памятники очистили от загрязнений, а также обработали защитными составами.

"Во время реставрации семейного захоронения князей Щербатовых специалистам пришлось скорректировать план работ. Изначально конструкцию должны были поднимать, но выяснилось, что рядом расположено еще порядка восьми захоронений, для того чтобы их сохранить, реставраторы провели все работы без подъема, а также устроили специальную систему водоотведения. В настоящее время продолжаются работы еще по семи захоронениям", - добавил Емельянов.

Донской монастырь был основан в 1593 году, расположен вблизи старой Калужской дороги в юго-западном направлении от центральной части Москвы. Свое название он получил в честь Донской иконы Божией Матери, чудесным образом избавившей Москву от войска хана Казы-Гирея. Монастырь основали на месте, где войско ожидало боя с татарскими полчищами и где стояла малая походная церковка с Донским образом Пресвятой Богородицы. К началу XIX века монастырь стал одной из самых привилегированных обителей России, которая оказывала большое влияние на духовную и политическую жизнь страны в целом.