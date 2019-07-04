В Московском регионе ожидается пасмурная погода

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют 4 июля пасмурную погоду в Москве и кратковременные дожди по области, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице 17-19 градусов, ночью температура опустится до девяти градусов тепла.

В Подмосковье температура будет колебаться от 16 до 21 градуса тепла, ночью термометры покажут 6-11 градусов.

По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается западный и юго-западный ветер скоростью 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. В ночные часы вероятность осадков сохранится.

Атмосферное давление в регионе составит 742 мм ртутного столба.