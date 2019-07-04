Столичные электробусы перевезли более 6 млн пассажиров с сентября 2018 года

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Более 6 млн пассажиров в Москве воспользовались электробусами с начала их запуска осенью 2018 года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Ежедневный пассажиропоток электробусов вырос за последний месяц на 20 тысяч человек. Если в мае ими пользовались около 50 тыс. горожан в день, то в июне - уже 70 тыс. Новый вид общественного транспорта постоянно выходит на новые столичные маршруты", - цитирует портал заммэра столицы Максима Ликсутова.

На данный момент в Москве курсируют 120 электробусов по девяти маршрутам. Отмечается, что к концу 2019 года в Москве планируется 17 маршрутов, по которым будут ходить 300 экземпляров данного транспорта.

Электробусы вышли на дороги Москвы 1 сентября 2018 года. В столицу их поставляют российские производители - "КамАЗ" и ГАЗ. По условиям сервисных контрактов, производители обеспечивают полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет. До 2021 года планируется закупать по 300 электробусов ежегодно.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Низкий уровень пола, наличие пандуса (аппарели) и накопительная площадка обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.