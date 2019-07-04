Более 850 московских пар заключили браки на необычных свадебных площадках

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Порядка 850 московских пар сыграли свои свадьбы на специально организованных площадках столицы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Свадебные церемонии в исторических зданиях, на площадках с вековой историей или просто в особенных, дорогих сердцу местах очень вдохновляют и радуют молодоженов. Во время торжеств глаза влюбленных горят, а свадебные фото получаются необычными и яркими. На ближайшие месяцы от женихов и невест подано уже более двух тысяч заявлений о проведении свадеб на новых городских площадках для заключения брака", - цитирует портал начальника управления ЗАГС Москвы Елену Ефремову.

Отмечается, что особой популярностью среди молодоженов пользовались стадион "Спартак", особняк Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке, ресторан на Кутузовском проспекте и башня "Федерация" делового центра "Москва-Сити" с панорамным видом на столицу.

Необычные площадки ЗАГСа в Москве начали свою работу 4 мая, накануне праздника Красной горки, который отмечают в первое воскресенье после Пасхи. Считается, что брак, заключенный именно в этот день, будет долгим и счастливым. В первый день работы площадок свадьбы на них сыграли 150 пар.