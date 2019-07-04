Сильный ветер ожидается в четверг в Москве

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сильный ветер с порывами до 17 м/с ожидается в четверг, 4 июля, в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 09:00 до 21:00 мск в Москве будет облачно, с прояснениями, ветер западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с", - сообщили в столичном ГУ МЧС.

Столичные спасатели советуют не парковать машины под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.