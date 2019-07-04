В Парке Горького открылся самый большой сад "Цветочного джема" в Москве

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Площадь зеленых насаждений, созданных в Москве в рамках фестиваля "Цветочный джем", достигла почти 7 тыс. кв. м, а самый большой сад открылся в четверг в Парке Горького. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В этот четверг, 4 июля, перед гостями Парка Горького во всей красе предстал крупнейший из фестивальных садов площадью почти 600 кв. м. Ну, а все сады "Цветочного джема" заняли 6747 кв. м территории Москвы, из которых более 3 тыс. - площадь зеленых насаждений", - говорится в сообщении.

Крупнейший конкурсный сад называется "Звуки города", автор композиции Елена Горская воплотила в нем образ современного мегаполиса с широкими проспектами, небоскребами, тихими улочками и двориками. Природа в нем находится в гармонии с урбанизмом. В саду можно увидеть европейские липы "Паллида", кронам которых придали форму куба, многолетник вероникаструм виргинский, японскую осоку, молинию и многое другое.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль проводятся в Москве с 2017 года в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В этом году конкурс пройдет с 23 августа по 8 сентября.