Здание школы более чем на 800 мест построят в ЮАО Москвы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Трехэтажное здание общеобразовательной школы на 825 мест построят в районе Орехово-Борисово Южное. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Москомэкспертизы.

"Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства: "Общеобразовательная школа на 825 учащихся Корпус 8. Третий этап строительства в составе многоэтажного жилого комплекс". Трехэтажное здание общеобразовательной школы на 825 мест возведут в районе Орехово-Борисово Южное в рамках строительства жилого комплекса", - говорится в сообщении.

В общеобразовательном учреждении предусматривается обучение 12 классов начальной школы на 300 учащихся, 15 классов основной школы на 375 мест и шесть классов средней школы на 150 учеников. Также школу могут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья. Численность педагогического коллектива составит 87 человек.

"На территории новой школы будет также учебно-опытная зона, в которой предусмотрено размещение теплицы и участков для посадки растений. Создание условий для проведения исследований учениками, получения ими прикладных навыков, несомненно, поспособствует максимально полному и всестороннему образованию", - приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.