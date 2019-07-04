Собянин призвал обратить внимание на влияние инноваций на здоровье горожан

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг на пленарной сессии Московского урбанистического форума призвал обратить внимание на то, как новые технологии влияют на жизнь и здоровье горожан.

Он отметил, что впервые в истории форума в рамках деловой программы пройдет конгресс Urban Health, посвященный проблемам городского здоровья. "Ключевой темой, которую мы сегодня будем обсуждать, - это здоровый город, новый взгляд на то, что мы делаем, и ради чего. Посмотрим, как те или иные технологии влияют на здоровье горожан. Я надеюсь, что следующий урбанфорум будет посвящен не только тому, чтобы наши горожане жили долго и были здоровыми, но и счастливыми", - сказал он.

По его словам, сегодня продолжительность жизни в городах растет динамичнее, чем в сельской местности, несмотря на очевидные проблемы мегаполисов. "Растет и динамика хронических заболеваний, связанных с неподвижным образом жизни, питанием, стрессами. И вопросы, связанные не только со здравоохранением, но и с городской средой, образом жизни, как они влияют на горожан, чрезвычайно важны и актуальны", - добавил градоначальник.

Ранее Собянин сообщал, что за последние восемь лет уровень смертности в Москве сократился в 2,6 раза и сегодня составляет 15%, а продолжительность жизни достигла 78 лет. В 2018 году уровень удовлетворенности работой столичной медицины впервые превысил 50%.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". На форуме обсудят проекты, направленные на повышение качества жизни в городской среде. В рамках деловой программы состоится более 70 мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу. Более 300 спикеров расскажут об успешных мировых практиках, которые можно применить в отечественных условиях. Планируется, что мероприятия посетят 113 иностранных спикеров из 26 стран.

Гостей форума ожидает более 100 культурных и образовательных мероприятий, которые объединит фестиваль Moscow Urban Fest. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.