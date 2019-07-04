Власти Москвы и Россети будут совместно развивать инфраструктуру для зарядки электробусов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство Москвы и ПАО "Россети" на Московском урбанистическом форуме в четверг подписали соглашение о сотрудничестве в развитии инфраструктуры для зарядки электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта в столице. Документ был подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным и гендиректором компании "Россети" Павлом Ливинским.

В соответствии с соглашением правительство Москвы и ПАО "Россети" рассмотрят возможность установки в 2019-2023 году не менее 300 зарядных станций для электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта с обслуживанием в течение 15 лет по контракту жизненного цикла.

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы, пользоваться зарядными станциями смогут как владельцы электромобилей, так и пользователи электроскутеров, мотоциклов, велосипедов и самокатов. Планируется, что при достаточно развитой инфраструктуре станет возможным перевод на электротягу и части коммунальной техники.

Отмечается, что "Россети" инвестируют в развитие электросетевой инфраструктуры Москвы порядка 200 млн рублей. При этом за счет совершенствования административных процедур время на подведение электричества и установку электрической зарядки сократится в несколько раз.

Для реализации соглашения запланирована подготовка проектов нормативных правовых актов, реализация инвестиционных проектов, координация процесса технологического присоединения объектов зарядной инфраструктуры к городским электрическим сетям, пояснили в "Россетях".

"Россети" планируют стать первым в России федеральным оператором электрозаправочных станций для всего электрического транспорта, тем более, что компания уже установила 226 зарядных станций во всех регионах своего присутствия", - сказал генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский. Его слова приводит компания.

В настоящее время в Москве зарегистрировано порядка 2,5 тыс. единиц транспорта с электрическими двигателями. Парковка для электромобилей в зонах платного парковочного пространства является бесплатной. На городских улицах работают 120 зарядных станций для электромобилей.