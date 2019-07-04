Роспотребнадзор: у Москвы есть потенциал приблизиться к мировым лидерам в здравоохранении

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Москва имеет потенциал приблизиться по эффективности системы охраны здоровья к городам-лидерам - Сингапуру и Сиднею. Об этом говорится в материалах доклада главы Роспотребнадзора Анны Поповой, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Международные исследования показывают, что Берлин, Гонконг, Лондон, Мехико, Париж, Москва имеют потенциал приблизиться по эффективности системы охраны здоровья к городам-лидерам (Сингапур, Сидней). Их успехи обусловлены продуктивными подходами к обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, организации медицинского обслуживания в сочетании с созданием наиболее благоприятной экологической обстановки и условий для поддержания здорового образа жизни", - говорится в материалах.

В докладе сообщается, что Москва в сравнении со многими городами мира имеет значительное количество положительно влияющих на здоровье программ, при этом в них не всегда присутствуют способы оценки влияния на продолжительность и качество жизни. "Важно разработать эти показатели и оценивать развитие городской среды через здоровье, включая качество жизни", - добавляется в докладе.

Отмечается, что о значительных успехах в повышении эффективности системы здравоохранения в Москве можно судить по увеличению общей продолжительности жизни и снижению уровня смертности, в том числе от хронических заболеваний, а также по созданию благоприятной для здоровья городской среды. "Тем не менее у города остается еще значительный потенциал для дальнейшей популяризации здорового образа жизни и развития более благоприятной для него инфраструктуры. Ряд национальных проектов также нацелены на решение проблемы гармоничного развития городов в интересах здоровья граждан", - говорится в материалах.

Доклад был подготовлен для Московского урбанистического форума, в рамках которого Роспотребнадзор совместно с правительством Москвы, выступил инициатором и организатором Международного конгресса Urban Health.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий: круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.