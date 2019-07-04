Посвященный проекту МЦД тематический поезд запустили в столичном метро

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Тематический поезд, посвященный проекту Московских центральных диаметров (МЦД), запустили в метрополитене. Он будет курсировать по Кольцевой линии в течение года, сообщил замглавы столичной подземки Гамид Булатов, запуская онлайн-трансляцию поезда на полях Московского Урбанистического форума.

"Мы запускаем наш поезд, брендированный под МЦД, он будет курсировать на Кольцевой линии на протяжении одного года. За это время пассажиры смогут ознакомиться с новым видом транспорта, узнать заранее, как им пользоваться, как он будет работать", - сказал Булатов, отметив, что за один год в новом брендированном поезде проедут более 6,8 млн человек.

Поезд метро состоит из пяти сдвоенных вагонов. Каждый из них внутри и снаружи оформлен в цвет каждого из пяти диаметров и рассказывает подробнее об этом маршруте. Пассажиры смогут узнать все о протяженности линий и количестве станций, времени в пути и способах оплаты проезда. В каждом вагоне размещена информация об эффектах от запуска каждого диаметрального маршрута, а также о сервисах на станциях и в поездах МЦД, о новых удобных и быстрых маршрутах, которые позволят экономить время в пути.

Церемония запуска поезда, посвященного МЦД, в прямом эфире транслируется почти на 9 тыс. экранах в вагонах метро и в официальных аккаунтах МЦД в социальных сетях.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" запустят в конце 2019 года - начале 2020 года, их создание уже ведется. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. По расчетам экспертов реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.

О форуме

Московский урбанистический форум - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля в столичном парке "Зарядье" и посвящен проектам, повышающим качество жизни в городской среде. В числе заявленных тем - приоритеты транспортной политики и инновационные туристические стратегии мегаполисов, баланс жилищной политики в быстрорастущей московской агломерации, план развития Московских центральных диаметров.