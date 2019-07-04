"Технопарк "Строгино" в Москве получил статус приоритетного инвестиционного проекта

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство Москвы присвоило статус приоритетного инвестиционного проекта предприятию "Технопарк "Строгино" с последующим заключением специального инвестиционного контракта. В рамках нового статуса будет расширен имущественный комплекс уже существующей площадки, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"Статус инвестиционного приоритетного проекта присваивается отдельным проектам с целью поддержки приоритетных направлений развития экономики города. В данном случае это работа предприятий в сфере инновационных технологий, производства медицинских изделий и фармацевтики, энергосберегающих технологий. Объем инвестиций в проект составит 606 млн рублей", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

В сообщении уточняется, что в рамках плана развития инвестиционного приоритетного проекта предусмотрено строительство одного нового и модернизация четырех существующих объектов капитального строительства. Общая площадь капитальной застройки с 17 тыс. кв. м в 2018 году увеличится почти до 27 тыс. кв. м к 2020 году. В результате реализации проекта будут созданы высокооплачиваемые рабочие места, средняя зарплата на предприятиях составит свыше 72 тысяч рублей в месяц.