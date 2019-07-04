Движение на западе Москвы ограничат с 6 июля из-за реконструкции Филевской линии метро

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Схема движения автотранспорта изменится с 6 до 8 июля на западе Москвы в связи с реконструкцией Филевской линии метро, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В связи реконструкцией Филевской линии метро будет временно приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". В связи с этим в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Ограничения движения будут действовать до 8 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Во время закрытия линии метро будут запущены компенсационные автобусы, которые пустят по выделенной полосе на участке улицы Большая Дорогомиловская от ул. Раевского до площади Киевского вокзала. Проезд по этому участку для такси будет ограничен.

Кроме того, для приоритетного движения городского транспорта будет введен запрет на остановку и стоянку на Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко), участке ул. Барклая (от ул. Большая Филевская до ул. Сеславинская), набережной Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар), разворотной площадке в районе д. 2, к. 1 по ул. Новозаводская.

Ранее пресс-служба столичной подземки уточняла, что Филевская линия московского метрополитена на ближайшие месяцы изменит режим работы, что необходимо для скорейшего завершения ее реконструкции. В июле станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" будут недоступны для пассажиров 6 и 7, 20 и 21 числа, в августе - 3 и 4, 17, 18 и 31 числа, в сентябре - 1, а также 14 и 15, 28 и 29-го.