Около 17 км набережных Москвы-реки будет благоустроено в 2019 году

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Площадь обустроенного пространства вдоль Москвы-реки по итогам 2019 года может составить около 70 км. Об этом в ходе Московского урбанистического форума сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"На сегодняшний день Москва уже имеет благоустроенное пространство вдоль берега реки примерно на 55 км, это порядка 27% всего пространства, которое есть вдоль одного и второго берега реки <…> В этом году работа по благоустройству набережных продолжается, в планах этого года - еще порядка 17 км. Мы уходим на цифру 70 км благоустройства вдоль берега реки", - сказал он.

По словам Бирюкова, совокупная протяженность пространства вдоль двух берегов Москвы-реки составляет около 200 км. "В наших планах в ближайшие четыре года полностью обустроить и левый, и правый берег реки, все подходы к ней и увязать все с жилыми микрорайонами, которые прилегают к этой территории", - добавил он.

Заммэра отметил, что каждый парк вдоль берегов Москвы-реки - это автономное культурно-досуговое и спортивное учреждение, у которого есть системы безопасности, освещения, проката, социальной или медицинской помощи и программы мероприятий. Все проекты разрабатываются с учетом мнения горожан, заверил он.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В 2019 году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". На форуме обсудят проекты, повышающие качество жизни в городской среде. Впервые в истории форума в рамках деловой программы пройдет конгресс Urban Health, посвященный проблемам городского здоровья. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.