В ТЦ "Авиапарк" объяснили протечку в аквариуме плановыми работами

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Плановые работы проводились в аквариуме в московском ТЦ "Авиапарк", протечки в его корпусе не было. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы торгового центра.

"То, что изначально журналисты приняли за протечку в корпусе аквариума, на самом деле не является какой-либо чрезвычайной ситуацией. Происходят плановые замены герметических швов на кольцах, которые огибают аквариум. Когда снимают старые швы, возможны небольшие протечки, которые не представляют никакой угрозы рыбам или людям", - сказали в "Авиапарке". Там подчеркнули, что работы по замене герметика в кольцах происходят раз в год и продолжаются три дня.

Ранее сообщалось, что аквариум дал протечку.

Цилиндрический аквариум является главной достопримечательностью ТЦ "Авиапарк". Его высота достигает 23 м, что является рекордным показателем для такого вида сооружений. В 2016 году аквариум был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Половина объема аквариума занята искусственным коралловым рифом. Там обитают 1,5 тыс. рыб 60 разновидностей из морей Карибского бассейна, Красного моря и зоны Большого Барьерного рифа.