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Шаговая доступность до спортивных сооружений Москвы в пределах МКАД не превышает 15 минут

Кроме того, еженедельно в столице проходит около 200 спортивных мероприятий

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Время, которое затрачивают жители столицы, чтобы дойти до спортивной площадки или спортивного комплекса в Москве, не превышает 15 минут в пределах МКАД. Об этом сообщил в четверг директор центра олимпийской подготовки, председатель молодежного совета Москомспорта Дмитрий Климов в рамках Московского урбанистического форума.

"В пределах МКАД шаговая доступность до спортсооружений составляет не более 15 минут", - сказал он.

Климов добавил, что в Москве еженедельно проходит около 200 спортивных мероприятий. Среди них: московские марафоны, Московская лыжня, спартакиады.

"В этом году будет проходить чемпионат мира по художественной гимнастике в Москве, чемпионат Европы и этап Кубка мира по пляжному волейболу, финал Кубка мира по стрельбе из лука", - пояснил председатель совета.

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