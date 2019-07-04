Несколько улиц в Москве перекроют 12-13 июля из-за проведения мероприятий

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Движение на нескольких улицах Москвы будет перекрыто 12-13 июля из-за проведения мероприятий Дня московского транспорта и ночного забега. Об этом в четверг сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

В связи с проведением Дня московского транспорта будут перекрыты участок проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до Бульварного кольца с 20:00 12 июля до 09:00 мск 14 июля, Чистопрудный бульвар целиком с 23:00 12 июля до 20:00 мск 13 июля, а также Продольный переулок в районе ВДНХ с 00:01 до 20:00 мск 13 июля. На Трубной площади и прилегающем участке Цветного бульвара будет закрыта одна полоса с 23:00 12 июля до 20:00 13 июля и с 18:00 13 июля до 09:00 мск 14 июля.

Из-за ночного забега будут перекрыты: улица Лужники с 21:30 до 23:30 13 июля, аллея Славы с 21:30 до 23:00 мск 13 июля, Лужнецкая набережная с 22:00 13 июля до 00:40 мск 14 июля и Фрунзенская набережная с 22:00 13 июля до 00:15 мск 14 июля.

День московского транспорта - профессиональный праздник работников столичного транспортного комплекса. Впервые он прошел в 2017 году и отмечается ежегодно во вторую субботу июля. Праздник был посвящен 145-летию запуска конки - первого общественного транспорта в Москве. В этом году он пройдет 13 июля на пяти площадках: в парке "Зарядье", на ВДНХ, Чистопрудном бульваре, проспекте Академика Сахарова и Трубной площади.

Ночной забег - массовый забег протяженностью 10 км по ночной Москве - пройдет с 22:30 13 июля до 00:50 мск 14 июля. Маршрут забега проходит по территории Лужников, Лужнецкой и Фрунзенской набережным. В этом году участники Ночного забега впервые забегут на Большую спортивную арену Лужников и финишируют на Центральной площади Олимпийского комплекса, сообщается на сайте мероприятия.