Полиция задержала грабителей, похитивших в Москве 1 млн рублей

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники московской полиции задержали грабителей, которые разбили стекло в автомобиле и похитили у ее владельца деньги. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы главка столичной полиции.

"Происшествие случилось вечером в четверг. Несколько человек разбили стекло в автомобиле на Волжском бульваре в Москве и украли из салона деньги. После этого они скрылись с места происшествия на своей машине. Для их поиска полицейские ввели план "Перехват" и вскоре задержали подозреваемых. Они доставлены в отдел полиции для разбирательства", - сказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что стоимость похищенного составила около 1 млн рублей.