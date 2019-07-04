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Полиция задержала грабителей, похитивших в Москве 1 млн рублей

Инцидент произошел на Волжском бульваре, после чего полицейские ввели план "Перехват"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники московской полиции задержали грабителей, которые разбили стекло в автомобиле и похитили у ее владельца деньги. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы главка столичной полиции.

"Происшествие случилось вечером в четверг. Несколько человек разбили стекло в автомобиле на Волжском бульваре в Москве и украли из салона деньги. После этого они скрылись с места происшествия на своей машине. Для их поиска полицейские ввели план "Перехват" и вскоре задержали подозреваемых. Они доставлены в отдел полиции для разбирательства", - сказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что стоимость похищенного составила около 1 млн рублей.

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