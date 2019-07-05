В Москве проведут 30 бесплатных экскурсий в рамках фестиваля "Цветочный джем"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Тридцать бесплатных пешеходных экскурсий по Москве пройдут с 7 июля по 10 августа в рамках фестиваля "Цветочный джем". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Пешеходные экскурсии по паркам, старинным усадьбам и бульварам Москвы пройдут с 7 июля до 10 августа. Их организуют в рамках фестиваля "Цветочный джем", который продлится в городе до начала сентября. В общей сложности для москвичей и туристов проведут 30 бесплатных познавательных прогулок", - говорится в сообщении.

Экскурсии пройдут на территориях Воробьевых гор, ВДНХ и музея-заповедника "Коломенское", по Цветному и Украинскому бульварам и в усадьбах Кунцево, Ясенево, Алтуфьево. Прогулки будут длиться от полутора до двух часов. В одну группу смогут попасть до 60 человек. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта "Гуляем по Москве".

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль проводятся в Москве с 2017 года в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В этом году конкурс пройдет с 23 августа по 8 сентября, но выставочные сады появились в городе с 20 июня. Для создания ландшафтных композиций на фестивале планируется использовать более 4 млн живых цветов и растений.