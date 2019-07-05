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Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на стройке в Москве

Инцидент произошел на проспекте Маршала Жукова

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен во время стройки дома на проспекте Маршала Жукова на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Снаряд обнаружили при рытье котлована на стройке рядом с домом 7, к. 1, на проспекте Маршала Жукова. Территория вокруг опасного предмета оцеплена", - сказал собеседник агентства.

По его словам, представители военной комендатуры в ближайшее время вывезут снаряд в безопасное место и утилизируют.

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