Около 8 тыс. человек посетили Московский урбанистический форум в первый день работы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Около 8 тыс. человек посетили Московский урбанистический форум в первый день его работы, 4 июля. Об этом сообщил вице-мэр столицы Марат Хуснуллин.

"Ежегодный форум стал важной площадкой для обмена опытом и принятия градостроительных решений. Традиционно он пользуется большим вниманием, как со стороны международных экспертов, так и у российских представителей отрасли. В первый день работы форума его посетили порядка 8 тыс. человек", - процитировали Хуснуллина в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Вице-мэр добавил, что на мероприятие приехали представители 68 стран мира. "Среди них участники из Организации экономического сотрудничества и развития, делегации из Парижа, Палермо, Анкары, Куала-Лумпура и других городов - более 100 иностранных и почти 200 российских спикеров. Этот форум, безусловно, стал одним из самых представительных с точки зрения международного взаимодействия за всю историю проведения", - отметил Хуснуллин.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В 2019 году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". На форуме обсудят проекты, повышающие качество жизни в городской среде. Впервые в истории форума в рамках деловой программы пройдет конгресс Urban Health, посвященный проблемам городского здоровья. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.