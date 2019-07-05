Собянин рассказал о предпосылках программы "Мой район"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Отсутсвие единой системы по благоустройству районов Москвы стало причиной создания программы "Мой район". Об этом сообщил в пятницу на пленарном заседании Московского урбанфорума мэр Москвы Сергей Собянин.

"Встречаясь с жителями Москвы, было ощущение, что нам что-то не хватает в этой работе [по благоустройству], что-то делаем не так. Встречаясь с жителями района, слышишь пожелания сделать благоустройство этой улицы, этого парка, открыть здесь детский сад. Ощущаешь, что это разнонаправленная работа без единого взгляда на развитие этой территории", - сказал Собянин.

Он добавил, что по некоторым опросам около 60% жителей района в течение года практически не выезжают в центр города, где ранее была реализована программа "Моя улица".

"Есть генплан развития Москвы, большой, кондовый и неповоротливый, но нет ни генерального плана, ни мастер-плана развития района. Полное ощущение того, что надо нишу заполнить. Нужно системно посмотреть на развитие районов, не по отраслевому принципу, <...> а как на отдельный город в городе", - сказал градоначальник.

По его словам, новый взгляд на развитие московских районов чрезвычайно востребован жителями города, и является одним из центральных направлений развития Москвы в ближайшие годы.

"Мы систематизировали работу на три блока: качество, комфорт и уникальность <...> Мы решили создать в каждом районе создать свой живой документ - мастер-план на основе предложений как жителей, так и архитекторов, урбанистов, специалистов, как некую живую ткань по развитую района, которая бы ежегодно дополнялась с учетом нашей работы и пожеланий жителей", - сказал Собянин.

Об уникальности районов Москвы

"Всегда город выходит на первый план, жилые районы остаются в тени обсуждений, иногда мы их вообще не замечаем как самостоятельную или административную единицу. Город Москва развивался все время своей истории, все девять веков. Последние 150 лет после отмены крепостного права Москва увеличилась в 36 раз, миллионы людей приехали в Москву", - сказал мэр.

По его словам, общепринято считать, что бывшие поселки, города, которые вобрала в себя Москва, казалось бы, потеряли свою идентичность и растворились в мегаполисе. Но в 90-е годы, когда произошло административное деление Москвы, более приближенное к историческим названиям территориям, начал происходить обратный процесс идентификации московских районов.

"Московский район это средний или большой город России - от 100 до 200 тыс. человек. Очень важна общегородская ткань и связанность, важно развивать различные сервисы и благоустройство на всей территории города. Максимальные вложения в благоустройства сделать именно там, где люди живут. Сделано было многое за эти годы, изменился не только центр города, но и его периферия", - сказал градоначальник.

Он отметил, что позитивные изменения произошли во всех районах столицы: увеличились количество рабочих мест, количество парков и скверов в шаговой доступности, улучшились транспортная доступность и доступность к социальным объектам.

"Уже в этом году удвоили свои усилия по благоустройству московских районов и параллельно начали заниматься мастер-планом каждого района, к участию в котором приглашаю москвичей и всех специалистов в этой области", - заключил мэр.

Программа "Мой район"

Программа "Мой район" была анонсирована и запущена в середине 2018 года в рамках предвыборной кампании Сергея Собянина на пост мэра Москвы. Она предполагает комплексное развитие с таким расчетом, чтобы обеспечить горожанам равные комфортные условия проживания вне зависимости от района, в котором они находятся.

Московская городская программа "Мой район", активные работы по которой начались в 2019 году, будет реализована в течение пяти лет. В этом году в столице по ней благоустроят около 160 улиц и парковых территорий.

О форуме

Московский урбанистический форум - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля в столичном парке "Зарядье" и посвящен проектам, повышающим качество жизни в городской среде. В числе заявленных тем - приоритеты транспортной политики и инновационные туристические стратегии мегаполисов, баланс жилищной политики в быстрорастущей московской агломерации, план развития Московских центральных диаметров.

В рамках деловой программы форума состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу. Планируется, что мероприятия посетят 113 иностранных спикеров из 26 стран, около 120 российских спикеров, 22 официальные делегации из 20 стран, причем шесть делегаций (Рим, Палермо, Куала-Лумпур, Анкара, Белград, Метрополия Большого Парижа) будут возглавлять мэры городов. В мероприятиях форума также примут участие 14 российских делегаций с участием глав регионов и мэров городов РФ.

Впервые в истории форума в рамках деловой программы пройдет конгресс Urban Health, посвященный проблемам городского здоровья. Кроме того, гостей форума ждет более ста культурных и образовательных мероприятий, которые объединит фестиваль Moscow Urban Fest. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.