Движение на 22-м км внешней стороны МКАД осложнено из-за опрокинувшегося грузовика

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Движение автомобилей на 22-м км внешней стороны МКАД серьезно осложнено из-за ДТП с грузовиком, который опрокинулся на проезжей части. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Инцидент произошел на 22-м км внешней стороны МКАД. Опрокинулся грузовик, который перевозил грунт. В результате перекрыты три полосы. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте аварии произошел разлив топлива на площади 5 кв. м.