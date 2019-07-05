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Движение на 22-м км внешней стороны МКАД осложнено из-за опрокинувшегося грузовика

По предварительным данным, пострадавших нет

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Движение автомобилей на 22-м км внешней стороны МКАД серьезно осложнено из-за ДТП с грузовиком, который опрокинулся на проезжей части. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Инцидент произошел на 22-м км внешней стороны МКАД. Опрокинулся грузовик, который перевозил грунт. В результате перекрыты три полосы. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте аварии произошел разлив топлива на площади 5 кв. м.

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